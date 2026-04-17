RAMO C (DIRAMAZIONE CAPODICHINO/ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-SALERNO) E RAMO G (ALLACCIAMENTO RAMO H39-ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-SALERNO): CHIUSURE NOTTURNE
RAMO C (DIRAMAZIONE CAPODICHINO/ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-SALERNO) E RAMO G (ALLACCIAMENTO RAMO H39-ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-SALERNO): CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 17 aprile 2026 – Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, saranno chiusi i Rami C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e G (allacciamento Ramo H39-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) in direzione della A1 Milano-Napoli.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Cittadella”, situata sul Ramo C.
In alternativa, chi proviene dalla Tangenziale/Diramazione Capodichino ed è diretto verso Napoli, potrà uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.