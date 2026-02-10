RAMO B, DIRAMAZIONE CAPODICHINO E RAMO C: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 10 febbraio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo B, per chi proviene da Capodichino ed è diretto verso Napoli, Roma o Salerno.
Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo H39 (Diramazione Capodichino/SP1) e riprendere il proprio itinerario verso Napoli, Roma o Salerno;
-sarà chiusa la Diramazione di Capodichino, verso Roma.
In alternativa, seguire le indicazioni per il Ramo H39 (Diramazione Capodichino/SP1) verso Roma ed entrare in A1 allo svincolo di Casoria;
-sarà chiuso il Ramo C, verso Napoli e Salerno.
In alternativa, chi è diretto verso Napoli potrà seguire le indicazioni per il Ramo H39 (Diramazione Capodichino/SP1) ed entrare in A1 in direzione del capoluogo partenopeo, mentre, chi è diretto verso Salerno, potrà proseguire sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno.