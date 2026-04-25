RAMO B: CHIUSO PER UNA NOTTE DALLA TANGENZIALE DI NAPOLI IN DIREZIONE A1/ROMA
Roma, 25 aprile 2026 – Sul Ramo B e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il Ramo B, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, percorrere il Ramo H39 (Diramazione Capodichino/SP1) verso Casoria e seguire le indicazioni per A1/Roma.