RAMO B: CHIUSO PER UNA NOTTE DALLA TANGENZIALE DI NAPOLI IN DIREZIONE A1/ROMA. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO MASSERIA EST
RAMO B: CHIUSO PER UNA NOTTE DALLA TANGENZIALE DI NAPOLI IN DIREZIONE A1/ROMA. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO MASSERIA EST
Roma, 20 aprile 2026 – Sul Ramo B e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo B, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, percorrere il Ramo H39 (Diramazione Capodichino/SP1) verso Casoria e seguire le indicazioni per A1/Roma;
-sarà chiusa l’area di servizio “Masseria est”, sulla A1 Milano-Napoli, situata nel tratto compreso tra compreso tra Napoli e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, in direzione di Roma.