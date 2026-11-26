RAMO ALLACIAMENTO SP1/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA

Roma, 26 novembre 2026 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la SP1 e proviene da Casoria, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare il Ramo di allacciamento con provenienza SS7 Appia, in direzione A1/Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.