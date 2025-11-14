RAMO ALLACIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13

Roma, 14 novembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Venezia, il Ramo dii immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1 Maggio e rientrare in A13 alla stazione di Padova sud.