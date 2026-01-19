RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA ACERRA-AFRAGOLA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO ROMA

Roma, 19 gennaio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene percorre la Superstrada Acerra-Afragola, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa, chi da Acerra/Afragola è diretto in A1 verso Roma, potrà seguire le indicazioni per Napoli, in A1, fino a Casoria, da dove rientrare in A1 in direzione Roma.