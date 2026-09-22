RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA ACERRA AFRAGOLA/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO NAPOLI

Roma, 22 settembre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, saranno chiusi, per chi percorre la Superstrada Acerra Afragola e proviene da Afragola e da Acerra, i Rami di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, seguire le indicazioni per Roma sulla A1, uscire a Pomigliano Villa Literno e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.