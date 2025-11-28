RAMO ALLACCIAMENTO SS96/D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D94 COMPLANARE SUD DI BARI/A14 BOLOGNA -TARANTO

Roma, 28 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il Raccordo SS96 Bari-Altamura/Bari Zona Industriale (R88), per chi proviene dalla SS96 ed è diretto sulla D94 Complanare sud di Bari, direzione Bari nord/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura, uscire allo svincolo di Modugno e immettersi sulla SP1 fino a raggiungere la D94 Complanare sud di Bari, con ingresso allo svincolo di Modugno.