RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE. RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMMISSIONE SS9

Roma, 1 ottobre 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna e da Modena ed è diretto sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo San Giovanni in Persiceto.