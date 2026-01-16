RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE. RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS9 VIA EMILIA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Ramo Verde e sul Ramo Verde, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Bologna città, immette sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.