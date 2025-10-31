RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE

Roma, 31 ottobre 2025 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene da Modena ed è diretto sulla Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.