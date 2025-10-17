RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE. RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS9 VIA EMILIA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sul ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, nelle quattro notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il ramo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Modena ed è diretto sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Bologna Centro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.