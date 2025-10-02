RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE

Roma, 2 ottobre 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, è stata annullata a chiusura che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 2, alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, dell’immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da Modena ed è diretto sulla Tangenziale.

Rimangono confermate le altre chiusure notturne, nella suddetta notte e con lo stesso orario, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, di seguito indicate:

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla Tangenziale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo San Giovanni in Persiceto.