RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILA-RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILA-RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 16 dicembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene da Bologna ed è diretto verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.
Contestualmente sarà chiuso l’allacciamento dalla SS9 via Emilia sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene da Modena ed è diretto verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.