RAMO ALLACCIAMENTO SS9/RAMO VERDE E RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 30 settembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS9/Ramo Verde e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), sono state annullate le seguenti chiusure, previste nelle notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre:

-annullamento chiusura svincolo immissione dalla SS9 via Emilia sul Ramo Verde, da Modena verso la Tangenziale;

-annullamento chiusura, sul Ramo Verde, svincolo immissione sulla SS9 via Emilia, dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Bologna città.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia e manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti, sul Ramo Verde e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna)

-verrà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna ed è diretto verso Modena.

Sarà chiuso anche, sulla SS9 via Emilia, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna Centro ed è diretto verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

Inoltre, non sarà raggiungibile lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Bologna Centro.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, proseguire sulla SS9 via Emilia verso Modena, fino alla rotonda del camionista ed entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale;

-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, l’immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 Via Emilia in direzione Bologna Centro;

-sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (sulla A14 Bologna-Taranto), il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro.

Sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna)

-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna e da Modena, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale.

In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.