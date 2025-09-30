RAMO ALLACCIAMENTO SS9/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE; RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS9

Roma, 30 settembre 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS9/Ramo Verde e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per lavori di manutenzione dei pali luce, nelle tre notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia – con provenienza Modena – immette sul Ramo Verde, verso la Tangenziale;

-sul Ramo Verde sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 via Emilia, verso Bologna città.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.