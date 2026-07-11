RAMO ALLACCIAMENTO SS9/RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SUL RAMO VERDE RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA SS9
RAMO ALLACCIAMENTO SS9/RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA SS9
Roma, 11 luglio 2026 – Sul Ramo allacciamento SS9/Ramo Verde e sul Ramo Verde, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla SS9 via Emilia:
-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale):
-sarà chiusa, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, l’immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.
In alternativa utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia verso Bologna.