RAMO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO BARI

Roma, 3 luglio 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS7 Appia/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 luglio, sarà chiusa, per chi proviene da Reggio Calabria, l’immissione sulla A14, verso Bari.

In alternativa proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata dello svincolo di Palagianello per l’ingresso in A14 a Taranto.