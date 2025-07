RAMO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO BARI

Roma, 10 luglio 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS7 Appia/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Reggio Calabria ed è diretto verso Bari.

In alternativa, proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano fino a raggiungere l’entrata dello svincolo di Palagianello per l’ingresso in A14 a Taranto.