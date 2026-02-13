RAMO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA/A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO BARI

Roma, 13 febbraio 2026 – Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa, per chi proviene da Reggio Calabria, l’immissione sulla A14, verso Bari/Pescara.

In alternativa, proseguire sulla SS7 Appia verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata dello svincolo di Palagianello per l’ingresso in A14 a Taranto.