RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA

Roma, 28 settembre 2026 – Per consentire lavori di consolidamento della scarpata, attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la SS698 e proviene da Porto di Civitavecchia, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Roma.

In alternativa, utilizzare lo svincolo di Civitavecchia nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.