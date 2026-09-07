RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA
RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA
RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA
Roma, 7 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la SS698 e proviene da Porto di Civitavecchia, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Roma.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, percorrere la SS698 verso Civitavecchia ed entrare in A12 a Civitavecchia nord;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Monte romano, sulla Roma-Tarquinia, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia bis verso Viterbo e SS675 in direzione Orte ed entrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.