RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA
RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA
Roma, 5 ottobre 2026 – Per consentire lavori di consolidamento della scarpata, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la SS698 e proviene da Civitavecchia Porto, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Roma.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di Civitavecchia nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.