RAMO ALLACCIAMENTO SS698/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A12 VERSO ROMA

Roma, 7 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la SS698 e proviene da Porto di Civitavecchia, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Roma.

In alternativa, entrare allo svincolo di Civitavecchia nord, sulla A12.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.