RAMO ALLACCIAMENTO SS51/A27: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A27 VERSO VENEZIA
RAMO ALLACCIAMENTO SS51/A27: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A27 VERSO VENEZIA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sul Ramo di allacciamento SS51 Alemagna/A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa, per chi proviene da Cortina, l’immissione sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia.
In alternativa, proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Belluno, invertire il senso di marcia alla successiva rotatoria ed entrare in A27 utilizzando la rampa in direzione Venezia;
-dalle 21:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiusa, per chi proviene da Belluno, l’immissione sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia.
In alternativa, proseguire sulla SS51 Alemagna in direzione Cortina, invertire il senso di marcia alla successiva rotatoria ed entrare in A27 utilizzando la rampa in direzione Venezia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.