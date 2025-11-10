RAMO ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE/A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI GRAVELLONA TOCE
Roma, 10 novembre 2025 – Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 novembre, sul Ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso lo svincolo di Gravellona Toce, in uscita per chi proviene da Ornavasso.
In alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Verbania.