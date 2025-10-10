RAMO ALLACCIAMENTO SS34/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SULLA A26
Roma, 10 ottobre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la SS34 del Lago Maggiore e proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa, utilizzare lo svincolo d’uscita in direzione Verbania.