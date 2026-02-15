RAMO ALLACCIAMENTO SS162 NC ASSE MEDIANO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE DA AFRAGOLA E ACERRA VERSO ROMA
Roma, 15 febbraio 2026 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Afragola e Acerra, il ramo di allacciamento che dalla SS162 NC Asse Mediano, immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa seguire le indicazioni per Napoli ed entrare in A1, verso Roma, allo svincolo di Casoria.