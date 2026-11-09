RAMO ALLACCIAMENTO SS162/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA

Roma, 9 novembre 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la SS162 e proviene da Napoli Centro Direzionale e da Pomigliano, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa entrare a Corso Malta, sulla Tangenziale di Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.