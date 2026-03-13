RAMO ALLACCIAMENTO SS162/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA

Roma, 13 marzo 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, per chi percorre la SS162 e proviene da Napoli Centro Direzionale e da Pomigliano, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa si consiglia di proseguire verso Napoli, uscire a San Giovanni e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Roma.