RAMO ALLACCIAMENTO SS16/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
RAMO ALLACCIAMENTO SS16/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
Roma, 10 aprile 2026 – Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa, per chi proviene da Ferrara, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.