RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA E D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA E D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla SS16 Adriatica e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna città;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto;
-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene dalla SS309 Romea, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Fornace Zarattini.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.