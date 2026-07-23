RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO D14/SS16: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO D14/SS16: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 23 luglio 2026 – E’ stata annullata la chiusura del Ramo che dalla SS16 Adriatica immette sulla D14 Diramazione per Ravenna, che era prevista dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 luglio.
Inoltre, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sul Ramo di allacciamento SS16/D14 e sul Ramo di allacciamento D14/SS16, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiusa, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, per chi proviene dalla SS308 ed è diretto verso Ravenna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo di immissione SS16/D14: entrare allo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna;
per la chiusura del Ramo di immissione D14/SS16: utilizzare lo svincolo SS16 Adriatica;
-dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiusa, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.