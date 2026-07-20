RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO LA A14

Roma, 20 luglio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara, sarà chiusa l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio;

-dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 luglio.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.