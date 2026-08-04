RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14

Roma, 4 agosto 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.