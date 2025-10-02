RAMO ALLACCIAMENTO SP569 NUOVA BAZZANESE/TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSO STANOTTE DA BOLOGNA VERSO SAN LAZZARO
Roma, 2 ottobre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il Ramo che dalla SP569 Nuova Bazzanese, con provenienza Bologna, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.