RAMO ALLACCIAMENTO SP1/RAMO H39: CHIUSURE NOTTURNE

Roma 2 febbraio 2026 – Per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI OGGI, LUNEDI’ 2, E DI MARTEDI’ 3 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SP1 immette sul Ramo H39, per chi proviene da Casoria ed è diretto verso la SP527 Casoria.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per la SP527;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Ramo H39 immette sulla SP1 per chi proviene da Capodichino.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Doganella sulla Tangenziale di Napoli.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 4 E GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Ramo H39 immette sulla SP1, per chi proviene dalla SS7 Appia ed è diretto verso Capodichino.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata di Doganella della Tangenziale di Napoli;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SP1 immette sul Ramo H39, per chi proviene dalla SS7 Appia e da Casoria ed è diretto verso Capodichino.

In alternativa si consiglia:

a chi proviene da Casoria e dalla SS7 Appia ed è diretto sulla Diramazione di Capodichino, verso Napoli, utilizzare l’entrata di Doganella sulla Tangenziale di Napoli;

-a chi proviene dalla SP1 Casoria e diretto verso i Centri Commerciali, seguire le indicazioni per la SP527.