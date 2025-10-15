RAMO ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE A12 DA FIUMICINO VERSO CIVITAVECCHIA
Roma, 15 ottobre 2025 – Sono state annullate le chiusure del ramo di immissione dalla Roma-Fiumicino sulla A12 Roma-Civitavecchia, da Fiumicino verso Civitavecchia/SS1 Aurelia,che erano previste nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre.