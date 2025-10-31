RAMO ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A12 DA FIUMICINO VERSO CIVITAVECCHIA

Roma, 31 ottobre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.