RAMO ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO/A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A12 DA ROMA VERSO LA SS1 AURELIA

Roma, 6 ottobre 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere la rotatoria, proseguire verso Roma per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia verso la SS1 Aurelia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.