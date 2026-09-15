RAMO ALLACCIAMENTO R64 RACCORDO CONEGLIANO-A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO BELLUNO
RAMO ALLACCIAMENTO R64 RACCORDO CONEGLIANO-A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A27 VERSO BELLUNO
Roma, 15 settembre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi percorre il Raccordo di Conegliano (R64) e proviene da Conegliano, il Ramo di immissione sulla A27 Venezia-Belluno, verso Belluno.
In alternativa, si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria: SP15 Cadore-mare verso Conegliano, SS13 Pontebbana e SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.