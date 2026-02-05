RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA D19 VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 5 febbraio 2026 – E’ stata annullata la chiusura, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS6 Casilina, dell’immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio.