RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE DALLA SS7 APPIA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 4 febbraio 2025 – Per consentire ad Anas di portare avanti le attività previste nell’ambito del piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 5 febbraio sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS7 Appia, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata esterna del G.R.A., uscire allo svincolo 18 e rientrare dallo stesso in carreggiata interna, direzione Napoli, per poi entrare sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 (E45-A1 Napoli).