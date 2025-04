RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D19 VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 14 aprile 2025 – Sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare)/D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. e proviene dalla SS6 Casilina, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna in direzione Firenze-L’Aquila ed immettersi sulla Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 E45-A1.