RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D19 VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 15 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS6 Casilina, il Ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, in direzione Firenze-L’Aquila e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 E45-A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.