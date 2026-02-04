RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D19 VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 4 febbraio 2026 – Sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare)/D19 Diramazione Roma sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. e proviene dalla SS6 Casilina, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, rientrare sul G.R.A., in carreggiata esterna in direzione Firenze-L’Aquila e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 E45-A1.