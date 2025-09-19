RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DALLA SS6 CASILINA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DALLA SS6 CASILINA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 19 settembre 2025 – Per consentire lavori di sostituzione pannelli a messaggio variabile, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), con provenienza SS6 Casilina, immette sulla D18 Diramazione Roma nord, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata esterna del G.R.A., uscire allo svincolo 9 “via di Settebagni-Bel Poggio-Fidene” e rientrare dallo stesso svincolo in carreggiata interna, seguendo le indicazioni per D18/Firenze.