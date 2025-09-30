RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD
Roma, 30 settembre 2025 – Per consentire lavori di sostituzione di pannelli a messaggio variabile, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS6 Casilina, il ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di proseguire sulla carreggiata esterna del G.R.A. fino all’uscita 9 “via di Settebagni – Bel Poggio Fidene”, rientrare sul G.R.A. in carreggiata interna e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord / Firenze.