RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’MMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD
RAMO ALLACCIAMENTO G.R.A./D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’MMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD
Roma, 13 luglio 2026 – Per consentire lavori di sostituzione di un pannello a messaggio variabile, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso, per chi percorre il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e proviene dalla SS6 Casilina, il Ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata esterna del G.R.A. fino all’uscita 9 “via di Settebagni – Bel Poggio Fidene”, rientrare sul G.R.A. in carreggiata interna e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord/Firenze.